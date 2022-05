Nel settore domestico il tema del pensionamento riguarda principalmente le donne che occupano la quasi totalità dei posti di lavoro. Le strade per accedere alla pensione sono: Pensione di vecchiaia – con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi; con 71 anni di età e almeno 5 anni di contributi, se la lavoratrice ha iniziato ad avere contribuzione dal 01/01/1996; Pensione anticipata – con 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall’età per gli uomini; con 41 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall’età per le donne

Per raggiungere il requisito contributivo possono essere considerati anche periodi di lavoro all’estero in ambito UE e nei paesi con i quali è stata stipulata una convenzione internazionale. Inoltre le lavoratrici donne possono chiedere il riconoscimento dell’accredito del periodo di maternità obbligatoria per ogni figlio nato in Italia al di fuori del periodo lavorativo. L’importo della pensione varia in base alle ore settimanali lavorate.

Qui di seguito alcuni esempi approssimativi per capire meglio:

una lavoratrice assunta a 24 ore settimanali e almeno 5 anni di contribuzione potrà conseguire una pensione a 71 anni di età pari a 50,00 euro al mese;

una lavoratrice assunta a 54 ore settimanali con almeno 5 anni di contributi potrà conseguire una pensione a 71 anni di età pari a 110,00 euro al mese;

una lavoratrice assunta a 54 ore settimanali con almeno 20 anni di contribuzione potrà conseguire una pensione a 67 anni di età pari a 400,00/450,00 euro al mese.

Nel nostro caso la signora Alina potrà andare in pensione al compimento dei 67 anni di età avendo già maturato 20 anni di contributi in Italia.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

