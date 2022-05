Il Consiglio Comunale di Tortona presieduto da Giovanni Ferrari Cuniolo (nella foto) è convocato in seduta ordinaria per il giorno 30 maggio 2022 alle ore 20.30 ai sensi del D.L. 24/03/2022 n. 24, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

1. Articolo 66 del regolamento del consiglio comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Presa in carico opere di urbanizzazione primaria e presa d’atto di assoggettamento all’uso pubblico di aree previste nell’ambito del PEC in zona commerciale c – v.le Piemonte.

3. Bilancio di previsione 2022-2024 – variazione ai sensi dell’art. 175 del d.lgs 267/2000.

4. Determinazione e presa d’atto del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022.

5. Approvazione tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022.

6. Servizi pubblici locali. approvazione della relazione prevista dall’art. 34, comma 20 del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, per i servizi del servizio polizia municipale.

7. Interrogazione presentata dai consiglieri comunali Cebrelli Daniele, Bottazzi Giuseppe: “Chiarimenti sulle modalità post-emergenza per l’occupazione di suolo pubblico con strutture esterne per attività commerciali (dehors)”.

8. Interrogazione presentata dai consiglieri comunali Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Bianchi Lorenzo, Mattirolo Federico Adolfo, Cuniolo Giuseppe: “Misure per fronteggiare una probabile scarsità di risorse idriche nel periodo estivo”.

9. Mozione presentata dai consiglieri comunali Cortesi Pierpaolo, Bottazzi Giuseppe: “Istituzione del garante della terza età”.

10. Mozione presentata dai consiglieri comunali Mattirolo Federico Adolfo, Bianchi Lorenzo, Bardone Gianluca, Castagnello Giovanni: “Istituzione del consigliere straniero aggiunto”.