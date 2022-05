SABATO 21 MAGGIO

Tortona: alle 17 presso la Bilioteca Civica “Derthona acopre Libarna” Primo dei due appuntamenti dell’iniziativa culturale e di promozione del territorio realizzata nell’ambito delle attività legate al protocollo d’intesa fra i Comuni di Gavi, Novi Ligure e Tortona. Interverranno gli assessori al Turismo e Cultura dei tre Comuni: Fabio Morreale (Vicesindaco di Tortona), Francesca Regoli (Gavi) e Andrea Sisti (Novi Ligure), Gian Paolo Repetto presidente Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, Maurizio Montobbio presidente Consorzio Tutela Vini del Gavi, Iudica Dameri dell’Associazione Culturale Libarna Arteventi, Giuseppe Polimeni del Centro Studi “Ugo Rozzo”.

Tortona: alle 17:30 presso il Ridotto del Teatro civico in via Mirabello si potranno ascoltare dei delicati e suggestivi brani per pianoforte composti ed eseguiti dal M° Luca Balduzzi, sullo sfondo delle opere dell’artista Angelo Balduzzi con cui intrattengono una perfetta sintonia emotiva.

Tortona: presso l’ area verde via Matteotti dalle ore 18 – 22ª edizione del concorso di bellezza – ospiti d’onore a sorpresa – organizza Beauty Fashion Music Tortona https://www.facebook.com/events/379987337111399?ref=newsfeed

Tortona: fino al 22 maggio presso il Ridotto del Teatro Civico “A metà strada fra Sogno e Realtà” Mostra d’arte di Angelo Balduzzi e Fabrizio Falchetto a cura di Giovanna Franzin. orario apertura dal venerdì alla domenica dalle ore 15:30 alle 19.

Tortona: al Museo Diocesano in via Seminario, 7 in collaborazione con l’associazione che cura il lascito artistico del pittore Piero Leddi, organizza una mostra sul tema della crocefissione – visite guidate

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Pontecurone: alle 18 presso i giardini del municipio presentazione del libro “Informazione?” di Angelo Bottiroli

Brignano Frascata – fraz. Ciocale facile uscita serale che dal paese di Brignano Frascata, sale verso lo spartiacque tra le valli Curone e Grue, fino alla piccola frazione di Ciocale – organizza l’associazione La Pietra Verde – per info e iscrizione vedi link https://www.facebook.com/events/342484701310665?ref=newsfeed

Castellania Coppi – via Marconi, 2 ore 17:30 Locanda Grande Airone presentazione libri alla presenza dell’autore Andrea Maietti – a seguire degustazione – organizza ASD Fausto e Serse Coppi a Castellania

Castelnuovo Scrivia: festa Medioevale. In piazza verranno allestiti i consueti accampamenti mentre di fronte alla torre si consumerà il banchetto medievale con la collaborazione dei Cavalieri che avranno anche uno spazio in cui gustare le loro focacce. Nel corso della serata le letture delle novelle del Bandello. Alle 21,30 si terrà il concerto dell’Ensemble Cappella Musicale Viscontea.

Casasco: all’Osservatorio astronomico alle 21 incontro sul tema “Astronomia d’orizzonte. Come gli antichi mettevano d’accordo il pranzo con la cena” tenuta da Luigi Torlai

Castelnuovo Scrivia: presso il castello e la chiesa mostra su Alessandro Berri. Sabato sarà visitabile dalle 21 alle 23

Sale: alle ore 21 presso la Chiesa dei santi Maria e Siro concerto del Kosmos trio. Info email: info@festivalechos.it tel.: + 39 348 7161557 ore 09:00-12:00 / 15:00-19:00

DOMENICA 22 MAGGIO

Tortona: le meraviglie nascoste della cattedrale. In occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico #visionidicomunità promosso dalla CEI, l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona propone un itinerario pomeridiano dalla cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo di Tortona al Museo Diocesano, per valorizzare il patrimonio culturale della comunità diocesana. Orario visite: CATTEDRALE – dalle ore 15:00 alle ore 17:45 con i volontari dell’Associazione SIPBC (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali), Delegazione Tortonese. – le visite guidate gratuite partiranno ogni 30 minuti. MUSEO DIOCESANO – partenza dalla Cattedrale ore 16:00 e 17:00 – per la visita guidata al museo verrà richiesto un contributo di € 3 euro a partecipante, ingresso gratuito per i partecipanti all’itinerario

Tortona – Parco del Castello Torre del Castello ore 10:00 allenamento benefico a offerta libera a favore di Solidarité Identités e Amici del 4 Piano – organizza Ginnastica Dinamica MIlitare Italiana 1978 – info: whatsapp 3425070658

Castelnuovo Scrivia: presso il castello e la chiesa mostra diffusa su Alessandro Berri. Sarà visitabile dalle 10 alle 12, 15-19 e 20-23

Castelnuovo Scrivia: festa medioevale con corteo sbandieratori e tante manifestazioni

Volpedo: dalle 15 sagra delle fragole