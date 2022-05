Nuove figure, collocate in diversi settori, per potenziare ulteriormente il filo diretto con i cittadini e il funzionamento dell’intera macchina comunale. Il Comune di Voghera ha approvato il piano delle assunzioni per l’anno 2022, programmando la copertura di 40 posti vacanti. Questo provvedimento era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 22/02/2022.

“La struttura amministrativa aveva bisogno di inserire nuove figure per migliorare, sempre di più, i servizi offerti ai cittadini – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. Il bando di concorso per i dieci agenti di Polizia Locale verrà pubblicato il prossimo 3 Giugno sia sul sito del Comune di Voghera che sulla Gazzetta Ufficiale. Grazie all’introduzione di prove digitali e selezioni rapide e trasparenti, in grado di rendere più veloce e semplice lo svolgimento dei concorsi, contiamo di poter disporre di risorse qualificate in breve tempo”.

Da marzo ad oggi sono state definite le seguenti procedure:

n.2 Istruttori amministrativi per Servizi demografici: procedura di riqualificazione personale conclusa con presa in servizio il 1° Aprile;

n.1 Collaboratore amministrativo per Servizi demografici: procedura conclusa con presa in servizi il 1° Luglio;

n.9 Istruttori amministrativi per servizi vari: procedura definita con presa in servizio dal 1° Giugno e il 15 Giugno;

n.1 Educatore asili nido: procedura conclusa con presa in servizio il 1°Maggio;

n.1 Assistente Sociale: procedura conclusa con presa in servizio il 1°Maggio;

n.2 Istruttori tecnici per Settore Urbanistica: procedura conclusa con presa in servizio il 1° Maggio;

n.2 Istruttori direttivo amministrativo: procedura conclusa con presa in servizio il 1° Luglio;

n.1 Istruttore amministrativo: procedura conclusa di riqualificazione con presa in servizio il 1°Aprile;

n.1 Addetto centro stampa-magazzino: assegnazione dal 1° Aprile

n.10 Agenti Polizia Locale: bando di concorso in pubblicazione dal 3 Giugno e conclusione procedura programmata entro fine Luglio;

n.2 Operai Lavori Pubblici: procedura già conclusa per un’unità ed entro fine mese sarà conclusa anche per la seconda unità con presa in servizio entro il 15 Giugno.

Per le altre posizioni ancora vacanti sono in fase di gestione le procedure per le assunzioni. In particolar modo, entro fine mese verrà pubblicato l’avviso di mobilità per n.2 posizioni di messo –notificatore – autista di categoria B1 e di prossima definizione lo scorrimento di graduatoria di altri enti per n.2 posizioni di Istruttori direttivi tecnici – categoria D.

“La manovra rappresenta un obiettivo importante di ricostituzione di una dotazione organica in sofferenza da tempo e il risultato sin qui raggiunto è coerente con i tempi, anche tecnici, programmati e necessari – sottolinea l’Assessore alle Risorse Umane Giancarlo Gabba –. In questo modo, sarà possibile affrontare le esigenze di rinnovamento che l’Amministrazione sta attuando per rendere il Comune maggiormente efficace”.