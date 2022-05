Giovani talenti crescono nel settore della chimica. Nella classe quarta del Corso di Materiali e Biotecnologie dell’Istituto, si distinguono per la selezione regionale dei Giochi della Chimica le studentesse Alessandra Milea, che si classifica sesta, e Letizia Magistretti, undicesima nella categoria che riunisce gli studenti del secondo triennio di indirizzo chimico. Entrambe sono emozionate e sorprese per il risultato, sapendo che la concorrenza in questo campo è assai forte. La prova, nella sua fase regionale, è stata disputata sabato 30 Aprile e consisteva nella risoluzione di 60 problemi a risposta multipla entro l’arco di tempo di 2 ore e 30 minuti. La manifestazione ha lo scopo di stimolare tra i giovani l’amore per la disciplina e anche di selezionare la squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi internazionali della Chimica.

Alessandra Milea, poiché rientra nei primi dieci classificati, ha ricevuto il giorno 13 maggio l’attestato presso l’Università di Chimica di Torino, facoltà prestigiosa, frequentata dallo scrittore e chimico Primo Levi.