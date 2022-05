E’ stato un sabato pieno di lavoro con molti interventi in soccorso della popolazione quello di ieri per i Vigili del Fioco del Distaccamento di Tortona.

Il primo è avvenuto in città, in un alloggio in corso Don Orione dove una badante di un’anziana bisognosa di cure, si è inavvertitamente chiusa fiori dall’alloggio senza portare con se le chiavi, lasciando all’interno la pensionata che non poteva aprire.

Sono seguiti attimi di grande apprensione per l’anziana rimasta sola in casa, per fortuna risolti grazie al provvidenziale intervento dei pompieri che utilizzando una tecnica innovativa sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso dell’alloggio senza forzarla e senza neppure danneggiarla.

Il secondo intervento a Sale, in strada Tortona dove un serpente, per fortuna non velenoso si era infilato nell’intercapedine di un’abitazione spaventando gli abitanti della casa: anche in questo caso i Vigili del Tortona sono intervenuti riuscendo ad allontanare il rettile ma non però a catturalo. Per fortuna, sono riusciti però ad osservarlo bene riuscendo a capire che non si trattava di una vipera o un serpente velenoso, ma soltanto di una specie di “biscia”.

Ultimo intervento nel tardo pomeriggio, sempre nel comune di Sale per un incendio a breve distanza dalla discoteca “la Cometa”. per cause in corso di accertamento avevano preso fuoco alcune sterpaglie in una superficie di circa 300 mq, prontamente spente dai pompieri.