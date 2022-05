La bellezza selvaggia del Parco del Castello di Tortona è qualcosa di unico che pochi Tortonesi forse apprezzano; un Parco stupendo quello di casa nostra che forse è poco frequentato e meriterebbe più attenzione così come la ex Colonia Solare all’interno del medesimo.

Argomenti che hanno suscitato la proposta di un lettore che meriterebbe forse davvero attenzione.

Direttore buongiorno,

Considerato che il Suo giornale on line raggiunte una vasta platea di persone, non solo di Tortona, vorrei fare una considerazione:

sono stato ieri sul parco del castello, area gioco bimbi, e per la prima volta sono entrato in quella che era e forse si chiama ancora “colonia solare”.

Ho notato che per il verde e’ la Fondazione Crt che si accolla l’onere di effettuare i necessari lavori di manutenzione, e ringraziamola per questo e tutto il resto in favore di Tortona e del territorio tortonese, ma riterrei che per il comune, coinvolgendo la proprieta’ qualora di altri, dovrebbe investire su un’area verde che, mi diceva un signore anziano che li ha giocato da bambino, ha conosciuto tempi migliori.

Quanti comuni del circondario, anche piu’ grandi, possono contare su una valvola di sfogo come quella e tutto il parco del castello nel suo insieme?

Non esiste in Tortona una o piu’ aziende che possono sostenere una iniziativa volta a non lasciare in completo abbandono le strutture che gia’ insistevano sui luoghi?

Santacroce e’ stata un successo? Certo, complice anche il bel tempo, la manifestazione ha richiamato dopo i tempi piu’ duri, ma non ancora finiti, del covid la gente per le strade e questo ritengo sia il risultato piu’ importante. Tutto e’ migliorabile naturalmente ma credo si debba comunque cominciare ad essere attenti ed ottimisti verso tutto cio’ che viene allestito per riportare il pubblico in citta’. I problemi piu’ gravi di Tortona non li risolvera’ Santacroce e le altre manifestazioni ma sostenere gli sforzi che vengono fatti per allestire gli eventi nelle varie occasioni credo sia un dovere civico.

Un passo dopo l’altro consapevole che gli anni di discesa non saranno recuperati in poco tempo.

Grazie e cordialita’..

Il Tortonese fedele