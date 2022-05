Venerdì 20 maggio alle ore 18 presso la Sala Giovani del Teatro di Tortona, i ragazzi delle squadre Debate del Liceo Peano si metteranno ancora una volta in gioco proponendo alla Città di Tortona un’esibizione pubblica di Debate.

Il Debate è una pratica didattica molto diffusa e che affonda le sue radici nella retorica e nella disputatio medievale, oggi tornata alla ribalta nella pedagogia e nella didattica anche grazie alle innumerevoli iniziativa della SNDI e dell’Istituto Tosi di Busto Arsizio.

L’esibizione pubblica vuole essere un momento per diffondere sul territorio, alle scuole di tutti gli ordini e alla cittadinanza di Tortona, la pratica del Debate e far conoscere le sue notevoli potenzialità educative nel formare cittadini del futuro, consapevoli e in grado di affrontare una discussione colta su tematiche sociali, politiche, etiche e scientifiche.

La mozione su cui si svolgerà il debate sarà: “questa assemblea ritiene che la filosofia non sia utile per la moderna società che si fonda sulla tecnologia.”

Le 2 squadre saranno così composte. CAMMELLI VERDI: Semino Luigia, Pernigotti Vittorio, Arcodia Diana, Bailo Elisa, Rolandi Chiara, Cimpan Giulia. UGOBATE: Van Delft Giacomo, Scacheri Camilla, Boiani Edoardo, Garcia Hollmann Marina, Yu Angela.

La giuria d’eccezione che decreterà la squadra vincitrice sarà composta da Amanda Ferrario (DS dell’Istituto Tosi di Busto Arsizio), Maria Rita Marchesotti (DS del Liceo Peano), Federico Chiodi (Sindaco di Tortona), Pier Luigi Rognoni (Presidente della Fondazione CR di Tortona), Mauro Galli (già docente di filosofia del Liceo Peano).