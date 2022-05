Una bella notizia per i commercianti di Tortona, ed in particolare per quelli del centro storico: a partire dal 23 maggio Gestione Ambiente andrà a implementare la raccolta della carta e del cartone Porta a Porta a loro dedicato.

I commercianti del centro, quindi dovranno esporre davanti la loro attività il materiale nel contenitore che è stato fornito o sciolto, ma ben piegato, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle ore 11.30.

“Anche per il conferimento degli imballaggi in plastica e lattine – dicono a Gestione Ambiente rivolgendosi ai Commercianti del centro – dovrete usufruire del servizio Porta a Porta: esponeteli davanti la vostra attività nel sacco trasparente o nel contenitore che vi abbiamo fornito nei giorni di lunedì e giovedì. Solo per l’umido e per il secco non riciclabile (indifferenziato) dovrete utilizzare i contenitori stradali ad accesso controllato apribili con chiave e tessera personale a voi consegnate; invece i contenitori stradali di carta e plastica sono dedicati esclusivamente alle utenze private, pertanto saranno bloccati gli accessi con le tessere in vostro possesso.”