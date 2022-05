Cia Alessandria formula le congratulazioni al proprio presidente di Zona Cia Novi Ligure Domenico Biglieri, allevatore a Cabella Ligure, per la nomina all’unanimità di vicepresidente del Gal Giarolo Leader, in rappresentanza del settore privato, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il prossimo triennio. Biglieri affiancherà il presidente Vincenzo Caprile.

Commenta la presidente provinciale Cia Alessandria Daniela Ferrando: «Siamo orgogliosi del riconoscimento di Biglieri, che dimostra ancora una volta la sua disponibilità e il suo impegno verso il territorio e la rappresentanza agricola, in particolare per la valorizzazione delle aree interne e per la risoluzione delle problematiche del settore».

Dichiara Biglieri: «Ci metteremo subito al lavoro su un bando di filiera tra i vari produttori del territorio, insieme ai Consorzi dei comparti del vino, frutta, carne e salame in particolare. Abbiamo accesso a risorse per circa un milione di euro, con finanziamenti che variano a seconda delle zone territoriali, fino al 50% per la montagna. È un impegno rilevante perché si tratta di uno degli ultimi bandi di filiera di questa programmazione PSL. Lavoreremo per il futuro, perché in Regione si riesca ad avere programmazione consona alle reali esigenze del territorio. Il presidente Caprile conosce bene i meccanismi e ha buone relazioni operative, io sarò di suo supporto».

Il Gal Giarolo Leader, che raggruppa 55 Comuni in provincia di Alessandria, opera negli ambiti del turismo sostenibile, dello sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, della valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico naturale, disponendo risorse finanziarie pubbliche.