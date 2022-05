Questi ragazzi “Tortonesi” degli Anxia Lytics (anche se lei è di Milano e un quarto di Genova) sono davvero molto bravi e la testimonianza è stato il prestigioso secondo posto ottenuto ieri sera, nella classifica finale di “The Band” la trasmissione condotta da Carlo Conti in onda su Rai uno che si è conclusa ieri sera. Benché Alessia Gerardi, Samuele Perduca, Nicolas Megna e Luca Furfaro sono coscienti della loro bravura e del grande talento innato nella musica che possiedono, nemmeno loro, all’inizio credevano in un successo del genere ed avrebbero sicuramente firmato per arrivare secondi ad un soffio dalla vittoria finale.

Dire che sono bravi è qualcosa di superfluo: la voce di Alessia Gerardi è sicuramente la punta di diamante, così come il suo look, ma quello che traspare è soprattutto l’affiatamento e l’amicizia fra i quattro componenti tutti bravi e capaci in grado di trasmettere qualcosa che va oltre la musica.

E questo i giudici lo hanno sentito e hanno premiato la band Tortonese capace di ottime performance come quella di ieri sera dove insieme a Dolcenera hanno presentato il singolo “Quel senso” che potete ascoltare gratuitamente su Spotify o su https://www.raiplay.it/programmi/theband dove potete vedere anche le altre band concorrente ed apprezzare meglio il grande talento degli Anxia Lytics.