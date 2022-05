L’esperimento è riuscito: una trentina di persone hanno preso parte alla manifestazione che si è svolta ieri pomeriggio a Tortona, promossa dalla sezione del Fondo Ambiente Italiano (FAI) di Tortona in collaborazione con l’azienda Verde Commerce, la ditta tortonese che si è recentemente aggiudicata il 2° posto nell’ambito del concorso Micropaesaggi di Euroflora 2022 e gestisce un’importante struttura con fattoria didattica in città.

La manifestazione organizzata per aumentare l’amore della popolazione verso la natura si è svolta appunto presso la fattoria didattica e il presso il vivaio di verde Commerce in Corso Pilotti gestito da Bruno Calabretta dopo la presentazione del presidente del Fai Pietro Massiglia, ha visto la partecipazione di due esperti del settore: l’Architetto paesaggista Maria Francesca Volpato, che ha realizzato l’opera premiata ad Euroflora e l’agronomo Alberto Mallarino che hanno spiegato ai presenti sia in maniera tecnica che più scorrevole alcuni importanti accorgimenti relativi alla realizzazione di spazi e conservazione del verde.

