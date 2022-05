La mobilità sostenibile è il tema affrontato lo scorso venerdì 20 maggio dalla Polizia Municipale di Serravalle Scrivia con gli alunni della terza media dell’Istituto Comprensivo “Martiri della Benedicta”.

Hanno partecipato in streaming anche le rispettive classi di Stazzano e Cassano Spinola.

Nell’aula magna della scuola sono state fornite indicazioni sul corretto utilizzo del monopattino, sulle norme da rispettare e sui comportamenti da evitare, alternando nozioni teoriche a filmati riproducenti le varie condotte sulla strada.

“L’obbiettivo della giornata formativa – riferisce la Comandante della Polizia Municipale Antonella Toscanini – è stato quello di far comprendere ai ragazzi che l’utilizzo delle nuove forme di micro mobilità urbana non deve far ignorare le norme che salvaguardano le sicurezza degli utenti della strada”.