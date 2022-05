Martedì 24 maggio il Comune di Tortona ricorda gli aviatori tortonesi con una manifestazione dal titolo “Aquile. La leggenda degli uomini volanti”.

Il programma prevede, alle ore 17.15, la scopertura della lapide in memoria di Ernesto Cabruna Medaglia d’Oro al Valor Militare, presso la casa natale in via Fracchia. Poi, alle 18.00, presso la sala del Ridotto del Teatro Civico in via Amm. Mirabello 3, si terrà la conferenza “Storie di piloti tortonesi” che vedrà fra gli altri l’intervento di Andrea Nativi, tortonese, noto esperto di strategia militare.

Oltre a lui interverranno: il Capitano Domenico Lavigna, comandante Compagnia Carabinieri di Tortona; Matteo Leddi, storico locale che parlerà anche di Guido Sturla negli 80 anni dalla medaglia d’argento al valore militare; Matilde Bassi, nipote di Ernesto Cabruna; il Comandante Fabio Angeleri, nipote dell’aviatore Roberto Angeleri deceduto in un incidente il 22 maggio 1962 e per cui ha ricevuto la medaglia di bronzo, che presenterà un prototipo di velivolo a pilotaggio remoto in sviluppo per l’impiego nel trasporto di presidi medici urgenti; Giuseppe Ferraris, titolare della 3D Proservice che ha realizzato la riproduzione del busto di Roberto Angeleri che era stato scolpito da Carlo Pedenovi.

Le conclusioni saranno appunto affidate ad Andrea Nativi, già direttore della Rivista Italiana Difesa, che parlerà delle prospettive future dell’aviazione.