Ritorna anche per l’estate 2022 il Centro Estivo organizzato dal Comune di Tortona e rivolto a tutti i bambini e ragazzi di età compresa fra 6 mesi e 14 anni.

Per i bambini in età scolare che frequentano la primaria e secondaria di primo grado, le attività inizieranno dal 20 giugno, mentre per i bimbi più piccoli l’avvio sarà da 4 luglio, una volta terminati i servizi di asili nido e scuola dell’infanzia. Per entrambi i gruppi il Centro estivo proseguirà fino al 12 agosto, proponendo attività settimanali a rotazione a tema acqua, terra e aria, con percorsi culturali di sostenibilità ambientale, di valorizzazione e conoscenza delle ricchezze del territorio.

Le sedi saranno, per i bimbi da 6 mesi a 5 anni, l’asilo nido “Santachiara”, il micronido “Mary Poppins”, l’asilo nido “Arcobaleno”, la ludoteca “Oh, che bel castello”, scuola infanzia “Mary Poppins”; le attività previste comprendono piscina, sport, musica, attività in lingua inglese, pittura verticale e all’aperto.

Per i bambini e i ragazzi da 5 a 14 anni, saranno attivate le consuete collaborazioni con le scuole cittadine e l’oratorio “San Matteo”, prevedendo numerose attività che comprendono piscina, arrampicata, visita al parco avventura, maneggio, avvicinamento al golf, mountain bike e molto altro.

Gli orari prevedono un “pre centro estivo” dalle ore 7.30 alle 9 e la possibilità di scegliere l’orario part time (senza il pasto), il “tempo pieno” dalle 9 alle 16.30 e il “tempo prolungato” fino alle 17. La frequenza è strutturata su turni di due settimane con la possibilità di combinare le settimane a scelta.A beneficiare dell’iniziativa saranno anche bambini, ragazzi e giovani con disabilità.

Si potranno effettuare le iscrizioni online sul sito web del Comune di Tortona (www.comune.tortona.al.it) dal 16 maggio al 9 giugno (è necessario essere in possesso di credenziali SPID o CIE).

Per informazioni sulle rette e le agevolazioni è possibile consultare il sito del Comune nell’apposita sezione oppure scrivere all’Ufficio Assistenza Scolastica all’indirizzo mail lauralazzari@comune.tortona.al.it