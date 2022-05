Domenica 22 maggio torna un evento molto amato dagli appassionati di vino, organizzato dall’associazione Incontri DiVini che vede un gioco di degustazione presso la pizzeria Malaspina Gourmet.

Si tratta di un gioco dove i commensali devono indovinare l’abbinamento di quattro gusti di pizza differenti con quattro vini italiani. I sommelier di Incontri DiVini spiegheranno l’importanza di abbinare il cibo con il vino, per valorizzare sia l’uno che l’altro, ma anche che una buona bottiglia può essere un’alternativa interessante al solito e più quotato boccale di birra.

L’appuntamento è previsto per domenica 22 maggio, a partire dalle ore 12. La quota di partecipazione è di 25 euro a persona.

Per prenotare il proprio posto, contattare gli organizzatori via mail all’indirizzo info.incontridivini@gmail.com oppure via whatsapp al numero 3791851796 o consultando le loro pagine social @incontridivinieventi