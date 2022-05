Lunedì 16 maggio prendono il via il lavori di sistemazione della segnaletica orizzontale nella città di Voghera.

Dopo un lavoro di ricognizione con gli uffici, sono stati individuati i criteri per l’esecuzione degli interventi programmati necessari alla riqualificazione della segnaletica orizzontale: la ditta che ha ottenuto l’appalto inizierà con la sistemazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, quindi delle intersezioni stradali e in prossimità dei centri nevralgici della città come la stazione ferroviaria e le scuole.

“L’amministrazione è consapevole dell’importanza dell’intervento sulla segnaletica nonostante la segnaletica verticale garantisse comunque le idonee indicazioni a pedoni, ciclisti e automobilisti – commenta l’Assessore alla Polizia Locale William Tura –. Si tratta di lavori attesi e nell’agenda dell’Amministrazione da tempo, necessari soprattutto in alcuni punti sensibili. Abbiamo operato, ovviamente, in una logica di sinergia con gli uffici degli altri settori, per non andare ad intervenire su vie che saranno oggetto di riasfaltature. Ringrazio gli uffici per aver individuato le priorità e, attraverso la procedura di gara, abbiamo ottenuto una buona riduzione del prezzo a base d’asta di circa 9mila euro. Il tesoretto sarà reinvestito su scelta dell’Amministrazione per integrare questo primo lotto di interventi e per rendere effettivo lo stanziamento di 50mila euro disposto con il bilancio a marzo. Insomma, una prima risposta concreta ad una situazione cittadina più volte oggetto di segnalazione”.