Matilde Ciriello è il nuovo Direttore della Struttura Complessa Laboratorio Analisi dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, ovvero il laboratorio di riferimento sul territorio di Alessandria e Asti per quanto riguarda la diagnostica specialistica.

Classe 1957, si è laureata in Medicina e Chirurgia con 110 e Lode nel 1982 presso l’Università degli Studi di Pavia, dove ha conseguito nel 1985 anche la specializzazione in Ematologia Generale (Clinica e Laboratorio), nel 1988 in Medicina Legale e delle Assicurazioni e nel 1933 in Biologia Clinica. È stata dal 1986 Dirigente Medico presso la struttura aziendale che ora dirige, divenendo già nel 2019 Direttore della Struttura Semplice Laboratorio di Malattie Emorragiche e Trombotiche, sempre afferente al Laboratorio Analisi, che costituisce centro esperto per l’area sovra zonale di Novara e Vercelli.

La Dr.ssa Ciriello è membro dell’European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), della Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL), nonché della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica-Medicina di Laboratorio (SIBIoC).

Particolarmente attiva dal punto di vista della ricerca clinica, la Dr.ssa è coautrice di oltre 60 articoli scientifici, di cui 20 editi a stampa su riviste nazionali e internazionali, e in particolare di recente sta lavorando a una tesi dal titolo “LinfoCovid”. Matilde Ciriello fa inoltre parte del gruppo di lavoro sulla Metabolomica all’interno della Struttura Laboratori di Ricerca integrata tra il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto dal Dr. Antonio Maconi, e il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, dove si occupa in particolare dell’identificazione dei metaboliti nei tessuti e nelle cellule umane e dell’implementazione di una piattaforma dedicata alla metabolomica clinica all’interno della IR.

“Sono felice di ricoprire questo nuovo ruolo in una fase di trasformazione del Laboratorio Analisi – afferma la Dr.ssa Matilde Ciriello – che costituisce per me una sfida molto stimolante. A breve infatti inizieranno i lavori per la realizzazione del laboratorio di alta automazione che ci permetterà di migliorare ulteriormente la qualità analitica e delle attività tecniche, aumentando così anche la produttività di un centro Hub come il nostro. In particolare l’alta automazione consentirà un accesso equilibrato per tutta la popolazione di riferimento alla tecnologia di cui disponiamo, indipendentemente dall’accesso: non saranno infatti gli utenti a spostarsi per usufruire del servizio, ma solo i campioni”.

Valter Alpe, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria: “Sono particolarmente lieto dell’incarico di responsabilità assunto dalla Dott.ssa Ciriello, che, peraltro, larga parte del suo percorso professionale ha già svolto in questa Azienda, facendosi apprezzare per la sua competenza. La centralità dell’attività di laboratorio e più in generale della diagnostica, anche con le prossime prospettive evolutive, rendono centrale il suo compito proprio per la piena ed estesa applicazione di tali metodiche nei percorsi di diagnosi dei pazienti. Ciò, unito alla rapida evoluzione tecnologica, rende l’incarico se possibile ancor più sfidante non solo per il ruolo di Hub di secondo livello che riveste la nostra Azienda, ma anche per la stretta e crescente interrelazione con il tema della ricerca e delle sue applicazioni”.