Oggi è stata una domenica eccezionale: il caldo ha richiamato diverse persone sul Parco del Castello e nei numerosi luoghi cittadini in cui si svolgevano eventi culturali importanti, come in via Barabino per la visita alla casa e allo studio del pittore; in via Calcinara per l’apertura della gipsoteca “Luigi Aghemo” e al museo del Divisionismo tutti aperti grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Diverse persone anche alla mostra sul Parco dello Scrivia in corso di svolgimento al museo Orsi, poi altri al museo diocesano e soprattutto passeggio per la città con tanti bar aperti e gelaterie per una città che sta sbocciando in concomitanza con la primavera.

Fra le tante bellezze naturali di Tortona da segnalare lo splendido pergolato in via XX Settembre davanti all’ingresso dell’ospedale ricco di glicine in fiore di due tipi: bianco e rosa: uno spettacolo a vedersi.