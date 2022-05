Con l’arrivo della primavera, il parco del castello di Tortona torna ad essere frequentato da tanta gente e anche quest’anno non poteva mancare il determinate contributo, per una migliore fruizione del cittadini da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che durante una delle ultime riunioni ha deciso lo stanziamento di 49.312 euro a favore del Comune di Tortona per il rinnovo della convenzione per la manutenzione del parco del Castello.

Negli ultimi lustri, infatti, se il parco del Castello è tornato più vivibile, bisogna dire grazie alla Fondazione, senza la quale le opere manutentive sarebbero molto inferiori alle attuali a causa della penuria delle casse comunali in questi capitolo.

D’altro canto l’opera di manutenzione del parco è davvero notevole e sarebbero necessari anche molti più interventi, benché la bellezza del castello è la sua conformazione un po’ selvaggia.