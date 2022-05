Il Comune di Voghera aderisce al partenariato per la presentazione di un progetto, da parte di Fondazione Adolescere, a valere sul bando “Spazi aggregativi di comunità” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per la creazione o il potenziamento di “spazi aggregativi di prossimità” dedicati ai minori tra i 10 e i 17 anni, gestito da “Con i bambini – Impresa sociale”. L’obiettivo del bando è quello di offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità educante”.

Il Progetto proposto da Fondazione Adolescere è funzionale alla costituzione di uno spazio aggregativo all’interno della sede di Adolescere a Voghera, quale estensione e potenziamento del progetto SEP (servizio educativo pomeridiano). L’iniziativa raggruppa in modalità di co-progettazione Adolescere come capofila, la Cooperativa CASE, la società PARES, l’Istituto Scolastico Maserati, il Liceo Galilei. Le attività previste consistono in laboratori e azioni trasversali incentrate su orientamento, formazione, supporto allo studio, animazione, oltre a contributi educativi alla genitorialità.

Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da un minimo di tre organizzazioni, di cui almeno due di terzo settore e il Comune in cui verrà realizzato il progetto. “Con i bambini – Impresa sociale” è una società senza scopo di lucro costituita per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria;

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per aver aderito ad un progetto molto importante e rivolto ad una fascia che richiede sempre parecchia attenzione, come quella dei giovani – sottolinea l’Assessore alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili Simona Virgilio -. L’approvazione di questo atto rientra nelle finalità e negli obiettivi dell’Ente, così come rappresentati nel Documento Unico di Programmazione – DUP – 2022/2024 approvato con Deliberazione del Consiglio 3 comunale n. 16 del 25.03.2022 nell’ambito delle Missioni “Istruzione e Diritto allo studio” e “Politica sociale e famiglia. Ringraziamo la Fondazione Adolescere per la sinergia costante e la collaborazione proficua, che va sempre più potenziata per il futuro”.

“Il progetto presentato da Fondazione Adolescere presenta degli obiettivi interessanti e ambiziosi – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Federico Taverna -. Ci tengo a ringraziare tutti gli attori coinvolti in questa iniziativa di spessore. Come Amministrazione Comunale manteniamo alta la concentrazione sulle tematiche delicate alla sfera sociale”.