Giovedì 2 giugno alle ore 17:00 in Pontecurone sarà presente l’affermato Street Artist romano Mauro Pallotta, in arte MAUPAL, per l’inaugurazione del suo murales dedicato alla figura di San Luigi Orione in occasione del 150° della nascita del santo pontecuronese.

Maupal ha frequentato da bambino la parrocchia orionina di Monte Mario a Roma e per amicizia con due pontecuronesi iscritti all’Associazione Culturale Il Paese di Don Orione – che patrocina l’iniziativa insieme al Comune – e per stima nei confronti del Santo della carità, si è volentieri reso disponibile per rendergli omaggio.

Maupal è tra i primi 30 migliori artisti murali del mondo ed è noto per le sue realizzazioni che spesso (come nel caso del “Superpope” – opera murale dedicata a Papa Francesco ed ai valori da lui promossi) hanno per protagonisti il Papa e altri personaggi dell’attualità italiana ed internazionale.

L’evento pontecuronese a cui partecipa si svolgerà in un primo momento presso la sede dell’Associazione, ex-chiesa di Santa Maria delle Grazie (Chiesa del Bossi) in via G. Bossi, dove verrà presentata l’iniziativa e sarà possibile incontrare l’artista e conoscere il suo percorso; a seguire, avverrà lo svelamento dell’opera murale realizzata da Maupal sulla facciata della Casa Parrocchiale adiacente la collegiata di S. Maria Assunta in via Roma. La partecipazione del pubblico è gratuita.