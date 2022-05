Sono 40 gli operatori volontari di Servizio Civile che oggi, 25 maggio, prenderanno ufficialmente servizio presso il Comune di Tortona. Per un anno dedicheranno 1.145 ore alla comunità per la realizzazione degli obiettivi definiti nei sette progetti finanziati dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile. Di loro, 14 saranno impegnati nel programma “A tutta cultura” in biblioteche, musei e teatro, 7 presteranno servizio nelle RSA per anziani all’interno del programma “Let’s take care of each other”, 12 collaboreranno alla realizzazione di obiettivi educativi all’interno della Casa dei bambini e altri 7 all’interno del programma “Giovani Resilienti” nelle sedi del Centro giovani, ufficio Politiche giovanili e Radio Pnr.

Da domani, 26 maggio, i giovani inizieranno a svolgere le attività previste nelle 21 sedi di progetto dei Comuni di Tortona, Arquata Scrivia, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, del Cisa, della Diocesi e dell’Unione Basso Grue e Curone, ricevendo un compenso di circa 444 euro mensili per 12 mesi.

Altri 43 giovani volontari prenderanno servizio nelle sedi degli enti: il Comune di Alessandria (12 volontari in educazione), Citta Metropolitana di Torino (6 volontari), E.N.D.O.-F.A.P. (3 volontari alla scuola dell’infanzia “Sacro Cuore”, 2 al “Mater Dei” e 2 al Piccolo Cottolengo) all’interno dei progetti inseriti nei programmi di Assistenza, Educazione e Cultura presentati dal Comune di Tortona.

Un ringraziamento per il prezioso servizio prestato va ai 22 volontari uscenti che ieri hanno terminato il loro anno di servizio dedicando 25.190 ore alla Comunità nei diversi progetti di educazione (nidi e Casa dei bambini).

Erano presenti anche 5 studenti (Alvaro, Javier, Andrea, Leyre e Claudia) provenienti da una scuola di Madrid, ospitati dall’APS La Fenice all’interno di un progetto europeo, per uno stage di circa un mese presso associazioni del territorio, oltre a due volontarie europee, Athina e Clara, provenienti rispettivamente da Grecia e Spagna.

Il saluto è stato rivolto loro dalle autorità presenti: il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, l’assessore comunale di Castelnuovo Scrivia Paola Isetta insieme al Consigliere comunale Luciana Moreschi, oltre a rappresentanti e funzionari degli altri enti partner.

