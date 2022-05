Anche il Comune di Tortona sarà presente sull’app digitale DoctorPass, sviluppa da Process Service, che consente l’accesso ad una serie di servizi sanitari e di telemedicina.

La situazione pandemica e l’evoluzione tecnologica hanno accelerato l’utilizzo dei servizi Digitali e di Sanità distanza. Lunghe giornate passate a casa e in ufficio sono state caratterizzate da necessità ed urgenze digitali sempre più spesso affidate ad un Computer o ad un telefono.

Tante App, siti web, piattaforme ed apparecchiature proposte per dare risposte a distanza alle diverse esigenze; ma in questo mare di tecnologia e software sempre più vasto e in continua crescita, come riesce l’utente medio, a comprendere quali siano le offerte sul mercato, cosa fanno queste applicazioni o apparecchiature, dove trovarle, come utilizzarle?

Le esperienze pregresse e la collaborazione con la Società Italiana di Telemedicina SIT Telemed, hanno consentito di realizzare una applicazione che potesse “traghettare” l’utente verso l’accesso e l’utilizzo di queste tecnologie, in particolare verso la Sanità Digitale e la Telemedicina.

In questo contesto e con questa “mission” nasce DoctorPass, una web app gratuita, per l’identificazione medico-sanitaria dell’Utente e Piattaforma di collegamento gratuito di supporto per le Applicazioni Digitali e di Telemedicina; rese visibili e facilmente fruibili.

Realizzata da una PMI innovativa, Società Benefit Piemontese, con la collaborazione ed aiuto “trasversale” di diversi professionisti e medici.

La app, infatti, oltre ad essere “contenitore” di informazioni e documenti medico-sanitari, centro di servizi per l’utente, permette a professionisti, centri, aziende, associazioni ed enti di inserire gratuitamente nella vetrina “Convezioni e Servizi” la presentazione del proprio servizio/prodotto ad accesso digitale. L’utente, che ha facile accesso, legge e tramite il tasto “aggiungi servizio” lo sceglie. Il logo-link dell’impresa o ente viene inserito nella home page della app dell’utente per un collegamento immediato ogni volta che tocca il banner su telefono o PC.

In questo contesto si inserisce la collaborazione con il Comune di Tortona, il cui sito web, ricco di informazioni e servizi, viene reso fruibile direttamente nella app DoctorPass, rendendo più semplice ed accessibili i collegamenti, in quanto utilizzabili da un unico punto, da un’unica App.

I vantaggi per utente ed ente:

Utilizzo gratuito di tutti i servizi e collegamenti DoctorPass

“Alfabetizzazione digitale” e divulgazione semplice e capillare dei servizi di telemedicina anche a distanza

Creazione di collegamenti “in rete” tra utente e prestatori di servizi digitali.

Accesso semplice e tramite strumenti di uso comune (telefono e PC) per l’utente; un unico punto di accesso per servizi e collegamenti

Sociale, gratuito, espandibile a imprese, servizi, collegamenti terzi digitali e del territorio.

La webApp sta regolarmente funzionando, con una crescita esponenziale sia per le imprese ed enti partecipanti in convenzione, sia per il numero di utenti.

E’ quindi possibile scaricare e provare la webApp semplicemente toccando o ricopiando il link: https://webapp.doctorpass.it oppure inquadrando il qr code con la fotocamera. E’ possibile diffonderla a chi si vuole via sms, email, whatsapp, post social o carta stampata.

Tutte le info e codice Qr per scaricarla si trovano su www.doctorpass.it.

Contatti: Paolo Bergamini mail process.bergamini@gmail.com tel. 366-6275362.