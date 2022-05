Per quanto sotto un meteo all’indice della variabilità, l’attività dei Carabinieri in provincia non ha avuto sosta nel fine settimana appena trascorso.

Le iniziative dei Comandi di Compagnia, che in maniera coordinata hanno dispiegato sul territorio un numero eccezionale di servizi di pattuglia, hanno portato alla denuncia di sette persone ed al sequestro di armi e sostanze stupefacenti.

In particolare i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità giudiziaria:

a Imperia, una donna per furto in un supermercato e una persona per guida in stato di ubriachezza;

ad Arma di Taggia, il conducente di un veicolo che stava creando pericolo per la circolazione: sottoposto a perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto circa 60 grammi di marijuana e di due fucili, illegalmente detenuti. L’uomo è stato inoltre segnalato per il rifiuto di sottoporsi ai test per verificare l’eventuale stato di ebbrezza;

a Bordighera, una donna colta nella flagranza di “taccheggio” presso un supermercato e denunciato un uomo messosi alla guida di un autoarticolato in stato di ebbrezza;

a Ventimiglia, due stranieri irregolari per violazione di domicilio e detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrano 3 grammi di sostanza ritenuta cocaina.

Un’attività corale, sotto la regia del Comando Provinciale, che ha consentito di non tralasciare alcuna porzione del territorio, potendo rispondere ai cittadini anche per eventi di minore entità: il disturbo alla quiete pubblica, alcuni veicoli in “panne”, allarmi automatici di esercizi pubblici o abitazioni incustodite.