Un’altra bella notizia per la città di Tortona: domani, Venerdì 13 maggio alle ore 15.30 si terrà l’inaugurazione della rinnovata Sala Giovani presso il Teatro Civico di Tortona in via Ammiraglio Mirabello 3.

La sala è stata oggetto di lavori di ristrutturazione nei mesi scorsi grazie al contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e viene così restituita alla completa fruibilità.

Il Programma dei primi eventi:

Venerdì 13 maggio: – ore 15.30 Accoglienza; Benvenuto in Musica: il SAX Giovane di Francesca Vitale della Civica Accademia Musicale Lorenzo Perosi di Tortona; – ore 15.40 Saluto e presentazione dell’Assessore alla Cultura, Fabio Morreale, Intervento del Sindaco di Tortona, Federico Chiodi e Intervento del Presidente della Fondazione CRAL, Luciano Mariano.

Seguirà alle 15.50Danza per dire “Grazie Mille”, a cura di Movevolution Studio Danza di Tortona- ore 16.10 Saluto finale e … dolce Arrivederci !

Il primo evento culturale in programma presso la rinnovata Sala Giovani è già fissato per il giorno successivo, sabato 14 maggio alle ore 18.00, per l’incontro pubblico con la giornalista Tiziana Ferrario che presenterà il suo libro “La Principessa Afghana e il Giardino delle giovani ribelli” nell’ambito del progetto “Professione Reporter” organizzato dal Comune e dalla Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” in collaborazione con le scuole cittadine.

Sabato 28 maggio alle 18.00, invece, la Sala Giovani ospiterà invece Antonio Caprarica, altro volto noto del giornalismo televisivo che presenterà il libro “Elisabetta per sempre Regina. La vita, il regno, i segreti” nell’ambito della rassegna “Viaggiamo con i libri” organizzata sempre dalla Biblioteca Civica.