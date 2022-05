Si rende noto il programma delle celebrazioni in onore della festa liturgica di San Luigi Orione 2022 presso la basilica santuario Madonna della Guardia in Tortona. Nei giorni 13-14-15 maggio triduo in preparazione alla festa, alle ore 17:00 Santa Messa presieduta da Don Renzo Vanoi, rettore e parroco di “San Bernardino“. Il giorno della festa lunedì 16 maggio, al mattino le Sante Messe alle ore 8-9-10.

Nel pomeriggio alle ore 18:00, il solenne pontificale presieduto dal nostro vescovo diocesano S.E. Guido Marini. Invitiamo tutti i fedeli devoti a partecipare alle solenni celebrazioni in onore del nostro santo della carità.