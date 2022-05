Nei giorni scorsi i bambini e le bambine delle classi 3^A e 3^B della scuola primaria di Viguzzolo, accompagnati

dalle insegnanti Adriana, Anna, Sandra ed Eleonora, hanno effettuato una visita d’istruzione all’Azienda Agricola “Il

Branco” Cavalli & Natura, a Sarezzano. Accolti dalla signora Elena, la titolare, gli alunni hanno osservato direttamente tutti

gli animali della fattoria per imparare a conoscerne le abitudini e il tipo di alimentazione.

Elena ha poi seguito con cura ciascun bambino nel momento dell’avvicinamento e del primo approccio al cavallo. Tutti hanno svolto con entusiasmo il battesimo della sella e ricevuto l’attestato di “Cavaliere per un giorno”. Con la signora Rossella de “La selva dei Lupi“ gli alunni hanno compreso l’importanza della comunicazione non verbale dei cani per creare con essi una relazione rispettosa e sicura.

I bambini hanno vissuto con gioia questa esperienza a contatto con gli animali che ha permesso loro di trascorrere una giornata di svago e di apprendimento. Finalmente, dopo due anni di pandemia e restrizioni, si sono divertiti e hanno riscoperto il piacere di socializzare con i compagni in un’aula decentrata, immersa nella natura.



Le insegnanti delle classe terze