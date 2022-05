Il Comune di Voghera ha approvato la concessione del patrocinio e la collaborazione per la manifestazione sportiva pugilistica denominata “Memorial Lorenzo D’Angelo”. il tortonese deceduto all’età di 29 anni nel maggio del 2018 di cui scrivemmo in QUESTO ARTICOLO.

L’iniziativa, organizzata dall’ASD Boxe Voghera, la Società per la quale il Tortonese gareggiava e dove si allenava, è in programma Sabato 14 Maggio, a partire dalle ore 20:00, e andrà a ricordare ed onorare il giovane talento, soprannominato “Il Moro”, scomparso prematuramente in un incidente stradale. Il Comune di Voghera provvederà ad erogare un contributo di € 1.000,00 e di disporre l’utilizzo gratuito del Palaoltrepo, escluse le spese di pulizia.

Il Memorial prevederà una serie di incontri dilettanti, nei quali si esibiranno sette pugili dell’Asd Boxe Voghera e un match Pro tra Francesco Acatullo e Lorenzo Calì. L’intento è quello di creare momenti di aggregazione sociale e di promozione della pratica nel territorio del pugilato, una disciplina sportiva utile nella formazione dei giovani. L’iniziativa rientra quindi nelle finalità e negli obiettivi dell’Ente così come rappresentati nel Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024 – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 25.03.2022 nell’ambito della Missione “ Politica giovanile, Sport e Tempo libero”.

“Abbiamo concesso il patrocinio a questa iniziativa di spessore, che si pone molteplici obiettivi – sottolinea l’Assessore allo Sport Simona Virgilio -. Prima di tutto, si scende sul ring per ricordare un giovane e validissimo atleta, che ha perso la vita troppo presto. I diversi boxeur si esibiranno in una serie di incontri, e sarà previsto un match tra professionisti. Ringraziamo l’ASD Boxe Voghera, una delle tante associazioni sportive presenti nel territorio vogherese, per l’impegno e la sinergia. L’iniziativa vuole diffondere la cultura sportiva con tutti i suoi valori sportivi, oltre all’aggregazione sociale”.

“Rendiamo omaggio ad un ragazzo di cuore, sempre presente nella nostra palestra – afferma Francesco Ceniccola, Presidente dell’Asd Boxe Voghera -. Lorenzo si è avvicinato alla boxe quando era giovanissimo, per me è stato come un figlio. I sette nostri atleti che scenderanno sul ring verranno seguiti all’angolo dai Maestri Alessandro Buratto e Antonio Naccarato.

Sarà anche l’occasione per dare spazio ad un incontro tra Professionisti: Francesco Acatullo è stato un nostro pugile, e ci teneva molto a partecipare a questo Memorial. Per l’occasione, sarà seguito all’angolo dal Maestro Luciano Bernini, mentre l’avversario, Lorenzo Calì, sarà seguito dal Maestro Vincenzo Belcastro, ex Campione Europeo. Confidiamo nella grande partecipazione da parte del pubblico: sarebbe il giusto premio per gli sforzi compiuti”.