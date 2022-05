Una riorganizzazione del personale con l’approvazione del Piano occupazionale e un nuovo terminale attivato dal Ministero dell’Interno: con questo nuovo assetto, dal mese di aprile le tempistiche necessarie a soddisfare le domande di richiesta o aggiornamento delle carte d’identità nel Comune di Voghera si sono drasticamente accorciate, dopo alcuni mesi di sofferenza per gli uffici e di relative conseguenze negative per l’utenza.

“Possiamo contare oggi su tre sportellisti – spiega l’Assessore Federico Taverna – e su un nuovo terminale autorizzato e attivato dal Ministero dell’Interno: questa nuova organizzazione, combinata con la fine dello stato di emergenza e con lo snellimento di alcune procedure di accesso agli uffici, dall’inizio di aprile ha permesso di ridurre drasticamente i tempi di attesa per il rilascio dei documenti di identità. Ad oggi, le operazioni di aggiornamento o di produzione della carta di identità vengono espletate in pochi giorni, con la garanzia di tempistiche standard. Questo emerge dal monitoraggio che abbiamo effettuato nelle ultime settimane, nelle quali gli uffici rinnovati hanno potuto anche sfoltire i carichi di lavoro arretrati. Ringraziamo il personale dei Servizi demografici per il lavoro svolto in una evidente situazione di difficoltà dovuta alla mancata pianificazione che avrebbe dovuto essere garantita in passato a quello che è vero e proprio front office del Comune”.

“Avevamo piena consapevolezza dei tempi di attesa troppo lunghi per un servizio importante per il cittadino – le parole del Sindaco Paola Garlaschelli – e nella riorganizzazione del personale abbiamo posto questa esigenza come priorità, impegnandoci a risolvere il problema nel minor tempo possibile compatibilmente con gli adempimenti necessari per modificare gli assetti organizzativi nella Pubblica amministrazione. I Servizi demografici tornano ad una situazione di normalità che garantisce adeguati standard di qualità ai cittadini, con i quali ci scusiamo per le fastidiose lungaggini in cui si sono imbattuti in questi mesi”.