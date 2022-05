Il vino racconta una storia, quella del territorio in cui prende forma e quella di chi lo degusta. Acqui Terme entra ufficialmente nell’Associazione Nazionale Città del Vino per rimarcare ulteriormente il valore del vino di qualità presente sul proprio territorio. Consegnata oggi presso Palazzo Levi la bandiera Città del Vino al sindaco di Acqui Terme.

Il sindaco di Acqui Terme ha sottolineato l’importanza, l’orgoglio e l’onore della città per essere entrata a far parte della Rete Europea delle Città del Vino, annunciando conseguentemente anche la procedura di adesione come Strada del Vino e dei Sapori GranMonferrato a Iter Vitis, itinerario culturale certificato del Consiglio d’Europa. Tale iniziativa permetterà di proiettare i territori aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori in un quadro di collaborazione e promozione europea, diventando un nuovo tassello per lo sviluppo dell’enoturismo e del turismo culturale volto a valorizzare i paesaggi vitivinicoli ma soprattutto ad ampliare l’offerta turistica, in un settore su cui il territorio è impegnato in diverse iniziative.

Grazie proprio alla partecipazione ad Iter Vitis, i vini del Monferrato (tra cui il Brachetto d’Acqui Docg, il Moscato d’Asti Docg, Altalanga Docg, Barbera superiore Docg, Dolcetto Docg, Grignolino Doc e Cortese Doc) sono stati protagonisti dell’ultima riunione dei Ministri degli Affari Esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, svoltasi a Torino nelle giornate del 19 e 20 maggio 2022. L’evento è stato conclusivo del semestre di Presidenza italiana.