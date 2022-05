Sabato 28 maggio il Partito della Rifondazione Comunista organizza in tutto il paese una giornata di informazione e lotta intitolata “Basta guerra! Basta carovita!” e Tortona sarà una delle sette città Piemontesi interessate dalla manifestazione con appuntamento in piazza Duomo dalle 9 alle 13.

In merito a questa iniziativa gli esponenti del PRC del Piemonte hanno dichiarato: “Anche in Piemonte saremo presenti il 28 maggio per volantinaggi e iniziative contro la guerra e il carovita. L’intensificazione della guerra prodotta dall’invio di armi sempre più potenti, la dissennata corsa al riarmo e l’inasprimento progressivo delle sanzioni producono sempre maggiori lutti al popolo ucraino e spingono tutta l’Europa verso il baratro. Il governo Draghi, uno dei maggiori protagonisti di quella che il Papa ha definito pura follia, ha deciso di scaricare i costi sui ceti popolari del nostro paese, i cui redditi, tra i più bassi d’Europa, sono già stati duramente colpiti dai precedenti aumenti delle bollette e del carovita”.

Noi saremo in piazza per chiedere una mobilitazione capace di fermare la guerra, il riarmo e di dare l’avvio immediato a trattative di pace. Chiederemo anche che vengano tagliate le spese militari, che si tassino le grandi ricchezze, che si utilizzino gli extraprofitti. Vogliamo lo stop agli aumenti delle bollette, i prezzi calmierati sui generi di prima necessità, aumenti di stipendi e pensioni e il salario minimo legale a 10 euro netti l’ora.

“Nel nostro paese – hanno concluso gli esponenti del PRC – la maggioranza delle persone ha posizioni pacifiste, contrarie all’invio di armi e all’aumento delle spese militari. Noi intendiamo costruire una prima occasione di incontro pubblico con tutte le donne e gli uomini che la pensano in quel modo. Non vogliamo rappresentare tutto il mondo pacifista, vogliamo incontrarlo, tessere relazioni, provare ad uscire da un silenzio da troppo tempo dominante in città: la via della pace ha bisogno di essere costruita collettivamente!”.

Alessio Giaccone – Resp campagne di massa per la segreteria regionale PRC Piemonte

INIZIATIVE PREVISTE IN PIEMONTE PER IL 28 MAGGIO

– TORINO, Piazza Castello (lato Prefettura) dalle ore 11. Alle 11.30 conferenza stampa.

– ASTI, Piazza del Palio (zona mercato), dalle 09.00 alle 12.00

– BIELLA, Via Italia (portici del Comune), dalle ore 14.30 alle 18.30

– CUNEO, Via Roma, angolo Piazza Galimberti, dalle 15.30 alle 18.00

– CASALE MONFERRATO (AL), Piazza Mazzini, ore 16 – 19.30

– TORTONA (AL), Piazza Duomo, dalle 9 alle 13

– IVREA (TO), Piazza Primo Maggio (quartiere Bellavista) – dalle 9.30 alle 12.30