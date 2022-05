Ormai AssaggiaTortona 2022 è in dirittura d’arrivo!

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio i 50 stand presenti in via Emilia e i 2 in piazza Duomo daranno vita ad una kermesse di sapori e colori fatta di prodotti, di piatti e vini del territorio, tutti da degustare e assaggiare.

L’evento enogastronomico sarà vivacizzato e animato da esibizioni musicali previste in via Carducci nei pomeriggi dei tre giorni ed in piazza Malaspina le sere di venerdì e sabato.

Si potranno ascoltare:

Venerdì 27 alle 19 in via Carducci i “Pearl Waves – Acustic cover trio”, mentre alle 21 in piazza Malaspina si esibiranno i Mandolin’ Brothers; sabato 28 sarà la volta di The Open Trio in via Carducci alle ore 17 e dei Big Cake in piazza Malaspina alle 21. La chiusura dell’evento, domenica 29 alle 17 in via Carducci, è affidata ai Travelin’s Men.

Nei giorni di AssaggiaTortona sarà possibile visitare anche i Musei e le Pinacoteche cittadine: la pinacoteca “Il Divisionismo” della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (sabato e domenica dalle 15 alle 19), il Museo Diocesano (sabato e domenica dalle 16 alle 19), il Museo del Mare (sabato e domenica 9-12, 16-19) e Palazzo Guidobono con sue le esposizioni: Atelier Sarina, Museo Archeologico e Civica Pinacoteca che, per l’occasione oltre all’apertura pomeridiana, sarà anche visitabile venerdì e sabato in orario serale dalle 21 alle ore 23.

I sapori Tortonesi si potranno anche trovare nei gelati del Mare di Vho e negli aperitivi dei bar: Aroma Wine Bar, Santa Caterina, Carducci, Raro che hanno aderito alla manifestazione.

Un sentito ringraziamento va a chi ha creduto nell’evento: alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, sempre attenta e sensibile al nostro territorio, alle ditte che hanno supportato la rassegna in qualità di main sponsor: Simecom, Autamarocchi spa e FapInvestments srl; alla Katoen Natie – Interporto Rivalta Scrivia quale sponsor e alla Fermat srl per il sostegno accordato.