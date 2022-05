In occasione del 90° compleanno di Valentino Garavani, il Comune di Voghera celebra il suo illustre cittadino con un’installazione a lui dedicata al Teatro Sociale, che riaprirà dopo il restauro.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 11 maggio e resterà aperta al pubblico fino a domenica 5 giugno.

Un traguardo da festeggiare, raccontando una figura unica che in 50 anni di carriera ha definito

uno stile e una personale idea di bellezza, li ha declinati in infinite forme, li ha saputi sempre

rendere rilevanti per il contemporaneo introducendo in quel contemporaneo un’idea di futuro

e ha costruito un sistema di segni oggi più vivo e multiforme che mai, anche grazie al lavoro di

Pierpaolo Piccioli.

Nel Teatro Sociale di Voghera, a partire dall’11 Maggio 2022 è aperta al pubblico un’installazione

site specific popolata dalle creazioni che Valentino ha realizzato dagli anni ‘60 a tutti gli anni

