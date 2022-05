Sono state assegnate questa mattina, martedì 10 maggio, le bandiere blu dell’Unione Europea per l’anno in corso, il 2022 e Diano Marina si conferma una delle località “Principi” del ponente ligure, fregiandosi per l’ennesimo anno consecutivo di questo importante vessillo che attesta la pulizia del mare e tutta una serie di inviabili servizi.

Soltanto sette località balneari, in provincia di Imperia hanno la bandiera blu e sono: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e appunto, Diano Marina.

Una doppia, importante conferma, arriva invece per Bordighera: assegnate questa mattina alla città delle palme la ventottesima Bandiera Blu – spiagge e la seconda Bandiera Blu – approdi.

“Un bellissimo traguardo, che ci rende felici ed orgogliosi.” ha commentato l’Assessore Marco Laganà. “Abbiamo lavorato molto e continuiamo a farlo per valorizzare il nostro meraviglioso mare ed il porto, su cui abbiamo investito per offrire un miglioramento costante dei servizi e della sicurezza. Non solo: la Bandiera Blu attesta quell’attenzione per la sostenibilità che è divenuta un criterio fondamentale di scelta per molti viaggiatori particolarmente sensibili alle tematiche di rispetto e tutela ambientali e rappresenta dunque un importante elemento di promozione per la nostra offerta turistica.”

La Bandiera Blu, riconoscimento istituito nel 1987, viene annualmente conferita in 49 paesi da FEE (Foundation for Environmental Education), con il supporto e la partecipazione di UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), alle località rivierasche che, oltre a garantire qualità delle acque e servizi, rispettano criteri relativi alla gestione e allo sviluppo sostenibili del territorio.​

La liguria anche quest’anno regina delle bandiere blu italiane con 32 località e 63 spiagge