Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, martedì 10 maggio, poco dopo le otto nelle vicinanze di Tortona sull’Autostrada Torino – Piacenza: per cause ancora in corso di accertamento, un camion che viaggiava verso Piacenza e trasportava del vetro, forse a causa dello scoppio di un pneumatico, ha iniziato a sbandare sull’asfalto.

L’autista ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato perdendo parte del carico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo dalla cabina consegnandolo ai soccorritori del 118. Le sue condizioni destano preoccupazione: il camionista, infatti, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale e ricoverato in prognosi riservata.

Traffico in tilt sull’A/21, con code e disagi per i viaggiatori.