Sono state stilate le classifiche degli assegnatari del “Premio Studenti” e del “Premio Maria Montessori” nel corso dell’ultima riunione della Commissione Pari Opportunità del Comune di Voghera, che prosegue nel suo lavoro in modo armonioso, sinergico e costruttivo, includendo numerose realtà del territorio. Ne da’ notizia la presidente, nonché vice Sindaco e Assessore alle Pari Opportunità, Simona Virgilio. L’incontro si è focalizzato su diverse iniziative riguardanti le attività della commissione che si riunisce più volte durante l’anno. La Commissione è composta, oltre che da Simona Virgilio, e da quattro consigliere equamente scelte tra maggioranza e minoranza, anche da quindici rappresentanti di altrettante associazioni cittadine impegnate in diversi ambiti.

In primo luogo è stata approvata la classifica dei vincitori del “Premio Studenti”. Ad inizio anno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado cittadine sono stati invitati a riflettere sul tema delle pari opportunità e dello sport proponendo loro due tracce dalle quali produrre un elaborato originale. Le tracce, una relativa al mondo paralimpico e l’altra sugli stereotipi di genere nel mondo dello sport, sono state sviluppate in modo brillante e particolarmente creativo tanto che la Commissione ha ritenuto opportuno suddividere il premio tra tutti e sei i partecipanti decretando un primo classificato, due secondi e tre terzi a pari merito. Una volta definita la data della premiazione, si auspica inoltre di condividere con la cittadinanza gli elaborati, con modalità da definire e in accordo con i giovani autori.

Sempre durante quest’ultimo incontro è stata approvata la classifica del “Premio Maria Montessori” che vuole rappresentare un riconoscimento per le figure femminili di Voghera le quali si sono distinte in un particolare ambito. Per questa edizione sono stati scelti gli ambiti delle “arti fotografiche” e “creativo”. Come accaduto nella scorsa edizione, le componenti della Commissione hanno scelto di premiare più candidate assegnando tre targhe. I nomi delle vincitrici verranno comunicate in occasione della cerimonia prevista per il mese di giugno.

“Esprimo la mia più grande soddisfazione per gli esiti delle due iniziative – sottolinea l’Assessore alle Pari Opportunità Simona Virgilio -. I temi proposti, legati a pari opportunità e sport, hanno fatto emergere le qualità degli studenti che hanno partecipato, i quali hanno prodotto degli elaborati eccellenti e di spessore, e in quest’ottica abbiamo quindi deciso all’unanimità di premiare tutti i partecipanti. Abbiamo anche individuato le donne alle quali sarà conferito il “Premio Maria Montessori”, che si sono distinte in ambito fotografico e creativo. Ci tengo a rimarcare lo spirito armonioso, costruttivo e sinergico in seno alla commissione, che sta lavorando in sinergia con l’assessorato alle pari opportunità e includendo ben quindici associazioni attive sul territorio, e che sta mettendo in atto diverse iniziative legati a molteplici contesti sul tema dell’abbattimento delle barriere. E’ fondamentale fare rete per perseguire traguardi e obiettivi significativi”.

La Commissione si è dedicata anche ad una riflessione sul conflitto in atto al fine di capire se si potessero intraprendere ulteriori iniziative di solidarietà al riguardo. Tenendo conto dell’impegno già profuso dal Comune e dalle associazioni, si è deciso di condividere le varie esperienze in modo da amplificarne l’efficacia attraverso una collaborazione reciproca e di delineare le iniziative di riferimento per incanalare in maniera ottimale i vari contributi.

