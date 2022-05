Questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo Comunale il Sindaco di Alessandria, il Delegato del Sindaco per la Coesione Territoriale, l’Assessore Regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Difesa del Suolo e Protezione Civile, il Direttore Generale dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e il Segretario del Comitato per la Coesione Territoriale e il Turismo Diffuso del Piemonte, ossia il Responsabile del Partner Privato di Progetto della Coesione, hanno annunciato l’adesione dell’AIPo al piano di Coesione Territoriale Bacino del Tanaro quale partenariato di programma per l’accesso ai fondi comunitari, ai fondi istituzionali pubblici e ai fondi privati.

Nel corso del febbraio scorso, infatti, il Comitato di Indirizzo dell’Agenzia aveva recepito i principi strategici contenuti nel progetto, condividendone i contenuti e ritenendo questo strumento molto utile per la pianificazione. Conseguentemente è a disposizione per sviluppare le progettualità in sinergia con il Territorio e i competenti organi superiori (Regione, Europa) cui la Coesione fa riferimento.

Gli accordi riguarderanno una collaborazione su specifici argomenti quali la difesa del suolo ed in particolare la difesa dalle piene dei corsi d’acqua di competenza, la realizzazione di ciclabilità sui sedimi idraulici demaniali, la rinaturazione di aree perifluviali con finalità di riequilibrio morfologico e laminazione delle piene.