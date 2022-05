Per i Vigili del Fuoco di Tortona è stato quasi un intervento di routine tanto è stato facile risolverlo, tuttavia se così è stato si deve dire grazie al padrone di casa che ha avvertito odore di gas all’interno dell’appartamento in cui viveva e prima di accendere luci o fare altro con tutti i rischi che questo avrebbe potuto comportare, ha deciso di dare l’allarme chiamando il 112 che a sua volta ha fatto intervenire i pompieri.

Cosa sarebbe accaduto se nessuno fosse stato in casa o se l’odore di gas non fosse stato avvertito?

meglio non pensarci e raccontare brevemente l’episodio avvenuto ieri, martedì 3 aprile, in un alloggio in via Cabruna a Tortona.

Quando sono intervenuti i Vigili del fuoco e hanno preso coscienza della situazione non hanno fatto altro che chiudere il contatore centrale dell’erogazione del gas e avvisare i tecnici per il successivo intervento di ricerca del guasto e ripristino della situazione alla normalità.