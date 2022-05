In merito all’evento che si doveva tenere il 2 giugno p.v. a Pontecurone per l’inaugurazione di un murale dello street artist romano Maupal dedicato a San Luigi Orione, spiace comunicare che per seri e improvvisi motivi familiari dell’artista la manifestazione non potrà avere seguito e viene rinviata a data da destinarsi. Sarà cura dell’organizzazione, Il Paese di Don Orione APS, dare notizia non appena sarà possibile fissare una nuova data.

