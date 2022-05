Danni anche agli edifici comunali: questo ha provocato la grandinata di ieri sera.

Da un sopralluogo effettuato stamattina, domenica 29 maggio, è emerso che sono stati spaccati parte dei vetri del Ridotto del teatro Civico, mentre in teatro si sono verificate due perdite dal tetto. Danni anche alla Bibliotrca con qualche vetro rotto e al Comando della polizia locale con una perdita negli spogliatoi.

Al palazzetto delle sport in corso Alessandria i chicchi di hanno rotti i lucernai. Sono in corso controlli negli altri immobili.

Molte le strade allagate: ieri sera sono stati chiusi i sottopassi, tutti riaperti in mattinata tranne che quello di via romagnolo che pare che sia l’unico ad avere problemi, per gli altri dovranno essere pulite le stazioni di pompaggio.