Tre ore di intervento, ieri pomeriggio, sabato 28 maggio, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono prontamente intervenuti nel Comune di Carbonara Scrivia a breve distanza dalla ex statale 35 dei Giovi per un incendio che per cause ancora in corso di accertamento ma probabilmente accidentali, si è sprigionato in un capanno adibito a ricovero di attrezzi a materiale vario.

Hanno preso fuoco della legna custodita all’interno e attrezzattura varia. Le fiamme sono divampate poco prima delle 15 e hanno anche raggiunto un altro capanno che si trovava a breve distanza distruggendolo e con esse tutto il contenuto.

I pompieri hanno lavorato per oltre tre ore. Nessuna persona è rimasta ferita.

FOTO DI DINO GIACOMO ZANARDI