Il maltempo di sabato non ha rovinato la rassegna Assaggia Tortona che è rimasta chiusa qualche ora senza però intaccarne il successo. Tantissime persone, già dal pomeriggio di venerdì hanno affollato via Emilia e le piazze del Centro per assaggiare i prodotti locali. Dopo il breve stop di ieri sera, oggi, domenica 29 maggio la rassegna è ripresa per concludersi questa sera, secondo programma.

Di seguito alcune immagini realizzate dall’ufficio stampa del Comune.