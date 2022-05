Tre giorni di competizioni sportive, tre giorni di vetrina a cielo aperto per le attività, sempre sportive, del territorio. Tutto a Casale Monferrato. Se Streetgames è anche “Summer people” l’ingrediente che manca affinché tutto sia strepitoso è la buona musica!

Sarà piazza Mazzini, per tutte e tre le sere dalle 21, a ospitare gli artisti che faranno ballare la città. Si comincia con una proposta assolutamente “made in Casale”: Sahara, il duo electro pop nato proprio fra la città alessandrina e Torino nel 2018. A seguire spazio al dj set con Lucas, 32enne brasiliano cresciuto in Italia. Ha condiviso palchi con Thegiornalisti, Fast Animals and slow kids, Vanilla Sky, Belize, Roberto Molinaro, SHADE, Chadia, Beba e altri. Tra i progetti più importanti c’è proprio Sahara, con i quali ha avuto la possibilità di calcare alcuni dei più prestigiosi palcoscenici e club del nord Italia e oltre.

Sabato sera è la volta della disco dance con una top band del panorama nazionale, che conta oltre 200 date ogni anno. Avete già capito: la Shary Band! “A Casale abbiamo fatto tre date, due in piazza Castello, una in piazza Mazzini e manchiamo in città, che amiamo follemente, da 14 anni, – spiega Shary – è un’occasione speciale. Da ex sportivo agonista è una serata che sento in modo particolare esibendoci sul palco di Streetgames che fa dello sport e del divertimento i suoi cavalli di battaglia. Perché venire in piazza sabato sera? Beh, visto quanto detto sopra non è un appuntamento che capita tutti i giorni!”.

Pronti con i sorrisoni domenica sera? A chiudere il magico evento sarà la Supersmile Band! “Ce l’abbiamo scritto nel nome, portiamo sui palchi la voglia di divertirsi e lo facciamo con il sorriso, serve altro per esserci? – dice sorridendo Gianluca Bruno – è il nostro primo evento a Casale Monferrato, porteremo festa e allegria e sarà la miglior chiusura di sempre di Sreetgames!”.