Donatella Uslenghi dell’Hotel Lungomare di Andora, si è classificata anche quest’anno al primo posto nell’Aromaticocktail, il concorso per barmen Aibes organizzato nell’ambito di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (Diano Marina, 6-7-8 maggio), la manifestazione dedicata alle erbe aromatiche, ai prodotti tipici e alle eccellenze dell’agroalimentare, che torna a svolgersi in primavera e che da quest’anno viene slegata da un ponte tradizionale.

Con il cocktail “Soleado” ha superato Lorenzo Verdecchia, dell’Hotel Gabriella di Diano Marina, che ha proposto “Rosso a Dian” e Giampiero Rinaudo, dello snack bar Ipercoop di Albenga che ha proposto “Aromatica”.

Il Concorso cocktail organizzato da Confcommercio Golfo Dianese è stato invece vinto da Luca & Sandradel Bar Agriotta di via della Resistenza a San Bartolomeo al Mare con “Signorina Lopez”, davanti al Bar Sidecar di via Aurelia a San Bartolomeo al Mare con “Aromatonic” e al Bar Nelson’s di via Genova a Diano Marina con “Baxaico”.

Il concorso vetrine organizzato da Confcommercio Golfo Dianese ha premiato Ursula di via Milano a Diano Marina, seguito da “A Bitega du Pan” di via Cavour a Diano Marina e da “Il Colle degli Ulivi” di via San Francesco, sempre a Diano Marina.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (Diano Marina, 6-7-8 maggio) è la manifestazione dedicata alle erbe aromatiche, ai prodotti tipici e alle eccellenze dell’agroalimentare. L’edizione di quest’anno, la nona, registrerà un record in fatto di espositori (saranno oltre 60), accuratamente selezionati e attinenti il tema dell’evento. Oltre a produttori e a numerosi food truck, che coloreranno l’intera isola pedonale del centro cittadino, le tre giornate di Aromatica saranno caratterizzate anche da cene a 4 mani, cooking show, laboratori, presentazioni, degustazioni, conferenze, concorsi a tema, spettacoli serali, visite guidate e molte altre iniziative, previste a Diano Marina e nel Golfo Dianese, con il coinvolgimento di buona parte degli operatori turistici e commerciali del comprensorio.