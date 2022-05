I servizi svolti dall’Arma dei Carabinieri in provincia per contribuire all’amplificazione della percezione della sicurezza attraverso il controllo del territorio hanno portato a sei arresti nei primi giorni del mese, metà dei quali in flagranza di reato.

In particolare, i militari della Compagnia di Imperia, intervenuti a seguito della segnalazione di una colluttazione tra più persone, hanno arrestato in flagranza di resistenza a pubblico ufficiale un individuo, già noto alle Forze di polizia, in quanto si è opposto al controllo dei militari chiamati a sedare la lite.

A Ventimiglia, i Carabinieri hanno invece arrestato:

una persona per evasione, avendola trovata fuori dal domicilio dove avrebbe dovuto scontare una misura para-detentiva;

un soggetto per tentato furto in esercizio pubblico, ieri notte: questi si era introdotto nel ristorante previa effrazione della porta d’ingresso e aveva asportato un palmare e il c.d. “fondo cassa” (un centinaio di Euro). All’intervento dei militari ha tentato di darsi alla fuga, venendo però bloccato a breve distanza;

due persone in esecuzione di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, rispettivamente per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione delle prescrizioni imposte con altra misura.

Infine, i militari della Compagnia di Bordighera hanno dato esecuzione a un provvedimento dispositivo della detenzione domiciliare per reati contro la persona: l’interessato dovrà scontare un anno e sette mesi di reclusione.

Le attività menzionate sono state svolte dalle diverse pattuglie che quotidianamente le Stazioni dipendenti dispiegano sul territorio ovvero dalle unità incaricate del pronto intervento. In ogni circostanza si è rivelata fondamentale sia la pronta segnalazione al 112NUE, sia la sensibilità verso i soggetti di c.d. “interesse operativo” che i Carabinieri posseggono, bastando talvolta procedere al controllo dei documenti per verificare l’eventuale pendenza di un provvedimento restrittivo, nonché l’assolvere con precisione i compiti assegnati ai servizi di pattuglia, tra cui il controllo sulle persone sottoposto ad obblighi: dall’inizio dell’anno sono cinque le persone arrestate per evasione.