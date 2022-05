Grande attesa a San Bartolomeo al Mare per Aroma di Mare, l’evento di mototerapia organizzato dal Comune di San Bartolomeo in collaborazione con il Centro Sociale Incontro, grazie al contributo e alla sensibilità del Circolo Nautico di San Bartolomeo al Mare e della ditta Verde Verticale di Imperia, con il supporto tecnico dell’ASD TopKayak. Domenica 8 maggio a San Bartolomeo al Mare la Fondazione Vanni Oddera con il suo progetto “mototerapia” condivide l’emozione e la libertà della moto con persone fragili e ai margini della società. Ad oggi oltre 60.000 ragazzi con disabilità, bimbi ospedalizzati e persone con varie forme di autismo hanno potuto condividere questa emozione migliorando la propria qualità di vita.

L’appuntamento è per le ore 10:30 in piazza sul Mare (fondo via della Resistenza) per far provare l’ebrezza della mototerapia ai bambini disabili. Oltre alla Fondazione saranno presenti associazioni onlus impegnate nella tutela dei disabili e delle loro famiglie e le due associazione sportive di San Bartolomeo al Mare – Club Nautico San Bartolomeo al Mare e TopKayak – che metteranno i propri simulatori di vela e di kayak a disposizione dei ragazzi disabili. Grazie alla Federazione Italiana Vela sarà disponibile un simulatore di barca a vela con cui i bambini potranno provare l’effetto delle manovre in mare. Anche presso l’associazione Topkayak sarà disponibile personale per introdurre i ragazzi al Kayak.

Con Aroma di Mare, San Bartolomeo al Mare prende parte al calendario di Aromatica e un corteo di coloratissime 500 Fiat del Club 500 Golfo Dianese, proveniente da Diano Marina, raggiungerà via della Resistenza per suggellare questa compartecipazione alla inclusività sportiva.

Che cosa è la Mototerapia ? Nasce dall’idea di Vanni Oddera originario di Ponteinvrea vicino a Savona campione di motocross e freestyle che ha deciso di dedicare tempo e vita a chi ne ha più bisogno. Il progetto consiste nel far vivere l’esperienza e la passione della moto. Grazie alla “Mototerapia”, i bambini possono provare l’emozione di salire in sella a una moto, per una giornata ricca di adrenalina e divertimento.