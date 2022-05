DAGOBERTO RODRÍGUEZ

Futuro alternativo

Sala “R. Falchi”, Palazzo del Parco

Corso Garibaldi, 60 | Diano Marina (IM)

30 aprile – 28 maggio 2022

Inaugurazione: sabato 30 aprile dalle ore 17:00

Orario di apertura al pubblico:

da martedì a sabato: 10:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00

domenica e festivi su appuntamento

L’Assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune di Diano Marina in collaborazione con la Civiero Art Gallery è lieto di presentare, al Palazzo del Parco di Diano Marina, la mostra “Futuro alternativo”, personale dell’artista cubano Dagoberto Rodríguez.

Dagoberto Rodríguez ci introduce in un mondo in cui l’ironia e la nostalgia del gioco, forse mai sperimentato, fanno da contraltare a concetti e idee, che oggi più che mai, richiamano l’uomo a riflessioni profonde sul piano sociale.

Con una intuizione magica, ha utilizzato la forma del Lego, ripetuto all’infinito, acquerellata con una tecnica sopraffina, per dare vita ad immagini di forte e coinvolgente impatto visivo.

Dagoberto Rodríguez è nato a Cuba, la sua arte investe temi sociali di estrema attualità. Nelle “Collisioni” è evidente il richiamo agli scontri ideologici, di pensiero, all’incapacità dell’uomo di oggi di dialogare, di accettare il confronto con idee diverse dalle proprie.

Nelle “Isole di zucchero” è ben espressa la fragilità del pensiero umano, di un pianeta in cui basta poco per dissolversi. I ”Tunnel” sono l’emblema dei nostri percorsi tortuosi da cui, a volte, non sappiamo più uscire.

Per Dagoberto l’aspirazione a cambiare la società consiste non tanto in una malintesa libertà di espressione quanto nella libertà di pensiero, intesa come conoscenza, apertura mentale, accettazione dell’altro nella consapevolezza che non siamo noi il centro dell’universo.

La mostra è organizzata in collaborazione con la “Piero Atchugarry Gallery” di Miami, in occasione del vernissage sarà presentato il catalogo monografico dell’artista edito da Vanilla Edizioni.

Dagoberto Rodriguez Sanchez è nato nel 1969 a Caibarién, Las Villas e si è laureato all’Instituto Superior de Arte (ISA), La Habana, Cuba nel 1994. Nel 1992 ha co-fondato il collettivo Los Carpinteros. Le loro opere sono state esposte in musei e istituzioni culturali di tutto il mondo.

Dagoberto Rodriguez lavora attualmente tra Madrid e L’Avana. Combinando architettura, design e scultura.

SELEZIONE MOSTRE PERSONALI

2020

Guerra Interior. Centro Atlantico de Arte Moderno. CAAM. Las Palmas de Gran Canaria, Spain.

2019

Puentes Invertidos. Galerie Peter Kilchmann. Zurich, Switzerland

Tus Manos Están Bien. Ivorypress. Madrid, Spain



2018

Susurro del Palmar. Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Switzerland

El otro El mismo. KOW, Berlin, Germany



2017

La Cosa está Candela. Museo banco de la República, Bogota, Colombia

Hacia una lectura expandida. NC Arte, Bogota, Colombia



2016

Los Carpinteros: O Objeto Vital. Centro Cultural Banco do Brasil,São Paulo / Centro Cultural Banco do Brasil, Brasilia / Centro Cultural Banco do Brasil, BeloHorizonte / Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, Brazil

Video Project Space: Los Carpinteros. Grand Central Art Center, Santa Ana, California

Los Carpinteros. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. Mexico DF, Mexico

Artists’ Space Los Carpinteros. Museum Folkwang, Essen, Germany

2015

El Pueblo Se Equivoca. Galeria Fortes Vilaça / Galpão Fortes Vilaça,São Paulo, Brazil

Los Carpinteros. Museo deArte Contemporáneo de Monterrey, MARCO, Nuevo León, México / Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC,Mexico DF, Mexico

Los Carpinteros. Parasol unit foundation for contemporary art, London, UK

2014

Pellejo. Prefix Institute of Contemporary Art, Toronto, Canada

Bazar. Ivorypress Space, Madrid, Spain

2013

Heterotopias. Edouard Malingue Gallery, Hong Kong.

Bola de Pelo. Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Switzerland. Irreversible. Sean Kelly Gallery, New York, New York. Candela, Matadero de Madrid, Madrid, Spain

2012

Silence your eyes. Kunstverein Hannover, Hannover, Germany

Los Carpinteros at Project Space. Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Switzerland

Los Carpinteros. Faena Art Center, BuenosAires, Argentina

Silence your eyes. Kunstmuseum Thun, Thun, Switzerland

2011

Los Carpinteros. Handwork–Constructing the world. Obres de la collecció Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Es Baluard Museu de Art Modern i Contemporani de Palma, Mallorca, Spain

Casa e Aviao. Galeria Fortes Vilaça, São Paulo, Brazil

El gran Picnic. Galería Habana, Havana, Cuba

Rumba Muerta. Sean Kelly Gallery, New York



2010

Drama Turquesa. Ivorypress Art and Books, Madrid, Spain

Opener 19: Los Carpinteros. The Frances Young Tang Teaching Museum and Art Gallery at Skidmore College, New York, New York.



2008

La Montaña Rusa. Sean Kelly Gallery, New York, New York

Sub-Urbano. Galeria Fortes Vilaça. São Paulo, Brazil

2007

Los Carpinteros. Grand Café–services art contemporain, during Estuaire Nantes-Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, France



2006

Sel et Poivre. Galerie In SITU, Paris, France

Faro Tumbado. Galería Habana, Havana, Cuba

Dinámicas de la Cultura Urbana. 9th Bienal de La Habana, Havana, Cuba. Los Carpinteros. Contemporaneamente, Milan, Italy

Los Carpinteros. Unosunove and IILA, Rome, Italy

2005

Los Carpinteros: Inventing the World / Inventar el mundo. USF Contemporary Art Center, South Florida University, Tampa / Chicago Cultural Center, Illinois, / Contemporary Arts Center, Cincinnati / Museum London, London, Ontario, Canada

En el Jardín. Galeria Fortes Vilaça. São Paulo, Brazil



2004

Manual de Trabajo, dibujos. Esculturas Recientes. Galería Servando, Havana, Cuba

Downtown. Anthony Grant Inc., New York, New York



2003

Novos Desenhos. Galeria Fortes Vilaça, São Paulo, Brazil

Fluido. Museo Nacional de Bellas Artes, Havana, Cuba



2002

Los Carpinteros’ intervention at B. Opening. Baltic The Center for Contemporary Art, Newcastle, UK

Ciudad Transportable. Contemporary Art Museum of Hawaii, Honolulu, Hawaii



2001

Túneles Populares. Palacio de Abrahante, Salamanca, Spain

Los Carpinteros. Galeria Camargo Vilaça, São Paulo, Brazil

Ciudad Transportable. PS1 Contemporary Art Center, New York,New York

Los Carpinteros. Grant Selwyn Fine Art, Los Angeles, California

Ciudad Transportable. Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, California

Los Carpinteros. San Francisco Art Institute, San Francisco, California





COLLEZIONI PUBBLICHE

Arizona State University, ASU Art Museum, Tempe, Arizona. Art Gallery of Ontario, Toronto, Canada

Blanton Museum, University of Texas, Austin, Texas

Centre Georges Pompidou, Paris, France

Centro Cultural Arte Contemporáneo, Mexico DF, Mexico. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Málaga, Spain

Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, Madrid, Spain. Centro Cultural Arte Contemporáneo A.C., Mexico DF, Mexico. Cisneros Foundation, Miami, Florida

Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio

Cincinnati Museum of Contemporary Art, Cincinnati, Ohio

Coral Capital Art Collection, Ciudad Panama, Panama

Daros Foundation, Zürich, Switzerland

Denver Art Museum, Denver, Colorado

Farber Collection of Contemporary Cuban Art, Miami, Florida

Frances Lehman Loeb Art Center, Vassar College, New York

Fredrick Weissman Foundation Beverly Hills, California

Fundación ARCO, Museo Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, Spain. Fundación Helga de Alvear, Madrid, Spain

Guggenheim Museum, New York

Harn Museum, Gainesville, Florida

Henry Art Gallery. University of Washington. Seattle

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C.

Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, Indiana

Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, California

Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen, Germany

LVMH / Moët Hennessy-Louis Vuitton, Paris, France

Madeira Corporate Services Collection, Funchal, Portugal

Microsoft Art Collection, Seattle, Washington

Morris and Helen Belkin Art Gallery/National Gallery, Vancouver, Canada

Musee des Beaux Arts, Montreal, Quebec, Canada

Musee d’Art Contemporain de Montreal, Quebec, Canada

Museum of Contemporary Art, Los Angeles, California

Museum of Fine Arts, Houston, Texas

Museum of Modern Art, New York

Museo Nacional de Bellas Artes, Havana, Cuba

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo MEIAC, Badajoz, Spain. Museum, Louisville, Kentucky

Museo Centro de Arte Reina Sofía,Madrid, Spain

National Gallery of Canada, Ottawa, Canada

Palm Spring Museum. California

Speed Art Museum, Louisville, Kentucky

Tate Modern, London, United Kingdom

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna, Austria

Ulrich Museum, Wichita State University, Wichita, Kansas

University of California at Santa Barbara Museum, Santa Barbara, California. University of South Florida, Tampa

Whitney Museum of American Art, New York