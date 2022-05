Il “Superbonus Tour” del Senatore pentastellato Agostino Santillo fa tappa ad Alessandria sabato 7 maggio alle ore 17 presso l’Aula Studio del LAB121 in via Verona 95 ad Alessandria.

Il Senatore Santillo da mesi ha avviato una campagna nazionale di corretta informazione sui temi del Superbonus 110% girando in moltissimi comuni della Penisola. All’incontro, organizzato dal MoVimento 5 Stelle Alessandria, parteciperanno diversi tecnici, ingegneri, architetti e amministratori di condominio.

L’evento, aperto a chiunque voglia approfondire l’argomento Superbonus 110% e le ultime novità circa la cessione del credito, sarà introdotto dalla presidente della commissione lavoro e previdenza sociale in Senato Susy Matrisciano e moderato dal consigliere regionale Sean Sacco.

“Sono felice che la campagna di buona informazione sul Superbonus arrivi anche in provincia di Alessandria” commenta il senatore Santillo. “Oltre alle battaglie che conduciamo in parlamento per la tutela e il miglioramento della normativa del Superbonus, ho sempre ritenuto fondamentale l’attività divulgativa, perché solo attraverso il confronto costante tra tecnici, imprese, cittadini e noi parlamentari è possibile continuare a far andare avanti nel giusto modo una misura che – conclude Santillo – crea lavoro, risparmio energetico e sviluppo sostenibile.”