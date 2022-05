Cervo aderisce anche per il 2022 al Maggio dei libri, iniziativa promossa dal Cepell, Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) alla sua dodicesima edizione dal 23 aprile (giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore) al 31 maggio con iniziative ispirate al tema istituzionale ContemporaneaMente. Leggere per comprendere. Anche a Cervo, da tempo Città che legge, sono in programma presentazioni ed eventi inaugurati lo scorso 23 aprile con Cervo in blu d’inchiostro.

Per il Maggio dei libri, domenica 8 maggio 2022 alle 15.00 all’asineria del Ciapà, con la Biblio-Margherita, si svolgerà un pomeriggio dedicato al benessere psicofisico, immersi in un incantevole parco mediterraneo. La giornata include la presentazione del libro La bellezza attraverso la felicità, di Anna Maria Veronesi e Raffaella Costa, una seduta di yoga a cura di Antonella Elena (gli interessati possono portare tappetino e telo), e la partecipazione di Nadia Cisana, consulente integrazione e benessere. Ingresso gratuito con possibilità di devolvere un contributo libero all’Associazione. Per info 3497355124.

Il Maggio dei libri proseguirà con altri due appuntamenti della rassegna Cervo in blu d’inchiostro. Sabato 14 maggio sarà ospite all’Oratorio di Santa Caterina Carlo Lucarelli con il nuovo romanzo Leon, sabato 21 maggio sarà invece il turno del vincitore del Premio Campiello Junior 2022. Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi online su www.cervofestival.com

Nato nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Nella sua missione, Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati in Italia e non solo.